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В Саратове два мальчика погибли при пожаре в многоэтажке
08:13
Фото: vk.com
Двое малолетних братьев стали жертвами пожара, случившегося в одной из квартир на шестом этаже девятиэтажного дома в Саратове.
Тела детей нашли после того, как пожарные ликвидировали возгорание.
Как заявили представители местного ГУ МЧС, сигнал о пожаре по адресу ул. Челюскинцев, 40/46 поступил в экстренные службы накануне, 30 марта, в 18.31 по местному времени (17.31 по Москве). В 18.42 пожарные, прибывшие к месту ЧП, нашли тела двоих погибших детей.
Братьям было два года и девять лет, уточнили в пресс-службе ведомства.
По данным МЧС, общая площадь пожара составила около 10 кв. м. Огонь был полностью ликвидирован к 18.50. В мероприятиях было задействовано три единицы техники. Причины возгорания предстоит выяснить специалистам в ходе дальнейшего разбирательства.
Проверку по факту гибели мальчиков проводит прокуратура Саратовской области.
В местной прессе появились публикации о том, что мать оставила сыновей на короткий промежуток времени. Семья считалась благополучной, женщина сама обеспечивала двоих детей. По данным СМИ, мать вернулась в квартиру вскоре после того, как там началось возгорание.
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