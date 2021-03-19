Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Киеве арестовали все акции «Мотор Сич»

13:42

Фото: hibiny.com



Суд в Киеве арестовал имущество и 100% акций предприятия "Мотор Сич", передают СМИ.



Соответствующее решение было вынесено Шевченковским районным судом украинской столицы.



Имущество компании будет передано в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, сообщается со ссылкой на заявление Службы безопасности Украины (СБУ).



По данным украинского ведомства, компания будет продолжать свою деятельность.



Ранее СБУ информировала о начале досудебных расследований, связанных с компанией. Разбирательство по делу "Мотор Сич" ведется сразу по двум направлениям. В частности, проводится проверка относительно признаков преступлений, которые предусмотрены ст. 14, 15, 111 и 113 УК Украины (диверсионная и подрывная деятельность в пользу РФ).



Кроме того, украинские правоохранители намерены выяснить, не нарушались ли какие-либо законы страны в процессе первичной приватизации, а также как происходила последующая концентрация акций компании.



Компания "Мотор Сич" на сегодняшний день является одним из наиболее крупных производителей двигателей для авиатехники. Она также выпускает энергетическое оборудование, в частности, промышленные газотурбинные установки. Продукция поставляется более чем в сто государств.



После распада Советского Союза компания продолжала активное сотрудничество с РФ. Киев в одностороннем порядке принял решение о прекращении взаимодействия с Москвой в военно-технической сфере после того, как в 2014 году на Украине произошел госпереворот.



Автор: Злата Богатова

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