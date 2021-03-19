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В Киеве арестовали все акции «Мотор Сич»
13:42
Фото: hibiny.com
Суд в Киеве арестовал имущество и 100% акций предприятия "Мотор Сич", передают СМИ.
Соответствующее решение было вынесено Шевченковским районным судом украинской столицы.
Имущество компании будет передано в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, сообщается со ссылкой на заявление Службы безопасности Украины (СБУ).
По данным украинского ведомства, компания будет продолжать свою деятельность.
Ранее СБУ информировала о начале досудебных расследований, связанных с компанией. Разбирательство по делу "Мотор Сич" ведется сразу по двум направлениям. В частности, проводится проверка относительно признаков преступлений, которые предусмотрены ст. 14, 15, 111 и 113 УК Украины (диверсионная и подрывная деятельность в пользу РФ).
Кроме того, украинские правоохранители намерены выяснить, не нарушались ли какие-либо законы страны в процессе первичной приватизации, а также как происходила последующая концентрация акций компании.
Компания "Мотор Сич" на сегодняшний день является одним из наиболее крупных производителей двигателей для авиатехники. Она также выпускает энергетическое оборудование, в частности, промышленные газотурбинные установки. Продукция поставляется более чем в сто государств.
После распада Советского Союза компания продолжала активное сотрудничество с РФ. Киев в одностороннем порядке принял решение о прекращении взаимодействия с Москвой в военно-технической сфере после того, как в 2014 году на Украине произошел госпереворот.
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