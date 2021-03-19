Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter СМИ рассказали о местонахождении «потерянной НАТО» российской подлодки

19.3.2021 17:35

Фото: smi2.net



Российская субмарина "Ростов-на-Дону", пройдя Гибралтар, направилась в сторону восточного Средиземноморья. Судно при этом остается в подводном положении, передает ТАСС. Ранее зарубежные СМИ рассказали, что военные НАТО внезапно "потеряли" эту подлодку и начали поиски.



Накануне, 18 марта, в ряде израильских и итальянских СМИ появились публикации о то, что силы НАТО внезапно "потеряли" подводную лодку ВМФ РФ. Субмарина "Ростов-на-Дону", находившаяся в акватории Средиземного моря, несколько дней назад неожиданно исчезла с радаров кораблей альянса.



В результате Соединенные Штаты совместно с подразделениями НАТО успели развернуть беспрецедентную по масштабам операцию в целях поиска российской субмарины.



По данным ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Крымского полуострова, указанная подлодка к настоящему времени прошла Гибралтар. Находясь в подводном положении, она сейчас направляется к восточному Средиземноморью. Предполагается, что там она сменит однотипную субмарину в составе Средиземноморской эскадры.



Командование Военно-морского флота РФ сохраняет связь с экипажем "Ростова-на-Дону", передает РИА Новости.



Автор: Злата Богатова

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