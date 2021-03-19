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В белорусском Гомеле синагогу разрисовали свастикой
19.3.2021 06:26
Фото: vk.com
Свастику и символы СС оставили неизвестные злоумышленники на стенах синагоги в белорусском городе Гомеле.
О случившемся рассказал журналистам глава местной еврейской общины "Бейт Яаков" Йосеф Жолудев.
По словам Йосефа Жолудева, владелец здания в котором еврейская община арендует несколько помещений, уже обратился в милицию с соответствующим заявлением, передает агентство "Интерфакс".
В прошлом на здании синагоги вандалы уже оставляли подобные символы. В частности, это происходило в 2014-м. Члены местной еврейской общины склонны воспринимать подобные инциденты как проявление хулиганства и бытового антисемитизма, пояснил Жолудев
Как сообщается на сайте "Бейт Яаков", первые евреи начали проживать в Гомеле в первой половине XVI века. К периоду рубежа XIX-XX веков они уже представляли собой большую часть городского населения. Во время Великой Отечественной войны в Гомеле фашисты создали четыре гетто. Практически все четыре тысячи евреев, согнанные туда, были расстреляны. В окрестностях города позднее установили памятник жертвам нацизма.
В послевоенный период количество евреев в Гомеле уменьшалось. Воссоздание общины "Бейт Яаков", членами которой себя сейчас считают около двухсот местных жителей, началось с конца 80-х годов прошлого века.
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