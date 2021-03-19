Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В белорусском Гомеле синагогу разрисовали свастикой

19.3.2021 06:26

Фото: vk.com



Свастику и символы СС оставили неизвестные злоумышленники на стенах синагоги в белорусском городе Гомеле.



О случившемся рассказал журналистам глава местной еврейской общины "Бейт Яаков" Йосеф Жолудев.



По словам Йосефа Жолудева, владелец здания в котором еврейская община арендует несколько помещений, уже обратился в милицию с соответствующим заявлением, передает агентство "Интерфакс".



В прошлом на здании синагоги вандалы уже оставляли подобные символы. В частности, это происходило в 2014-м. Члены местной еврейской общины склонны воспринимать подобные инциденты как проявление хулиганства и бытового антисемитизма, пояснил Жолудев



Как сообщается на сайте "Бейт Яаков", первые евреи начали проживать в Гомеле в первой половине XVI века. К периоду рубежа XIX-XX веков они уже представляли собой большую часть городского населения. Во время Великой Отечественной войны в Гомеле фашисты создали четыре гетто. Практически все четыре тысячи евреев, согнанные туда, были расстреляны. В окрестностях города позднее установили памятник жертвам нацизма.



В послевоенный период количество евреев в Гомеле уменьшалось. Воссоздание общины "Бейт Яаков", членами которой себя сейчас считают около двухсот местных жителей, началось с конца 80-х годов прошлого века.



Автор: Злата Богатова

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