Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Киев обвинил Тегеран в сокрытии причин крушения украинского лайнера

18.3.2021 13:29

Фото: vk.com



Крайнее недовольство финальным техническим отчетом о причинах гибели лайнера "Международных авиалиний Украины" под Тегераном выразил глава МИД Дмитрий Кулеба. По мнению министра, иранские власти пытаются скрыть важные сведения, касающиеся катастрофы.



Как заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, ранее Киев направил свыше девяноста листов "замечаний и предложений к проекту этого отчета". Однако в результате иранские власти предоставили отчет, являющийся "циничной попыткой скрыть истинные причины сбивания" лайнера. Комментарий министра появился на странице МИД Украины в фейсбуке.



Украинский министр также отметил, что Иран проводил техническое расследование с множеством нарушений международных стандартов, Чикагской конвенции и Международной организации гражданской авиации (ICAO). В Киеве разбирательство считают "предвзятым, представленные доказательства являются выборочными, а выводы - обманчивыми", подчеркнул Кулеба.



Авиакатастрофа произошла ранним утром 8 января, почти сразу после того, как Boeing 737-800 поднялся в воздух. Самолет, направлявшийся из Тегерана в Киев, был сбит системой ПВО Ирана. Из 167 пассажиров и девяти членов экипажа, находившихся на борту воздушного судна, никто не выжил.



В Тегеране позже заявили о том, что система ПВО приняла лайнер за крылатую ракету. Как отметил тогда командующий Военно-космическими войсками Корпуса Стражей Исламской революции Амир Али Хаджизаде, признав ответственность Тегерана за крушение лайнера, решение об атаке было принято в течение нескольких секунд.



Ранее украинский лидер Владимир Зеленский выражал намерение потребовать от Тегерана увеличить выплаты семьям жертв крушения Boeing. На тот момент иранские власти предлагали в качестве компенсации родственникам погибших украинцев по 80 тысяч долларов.



Автор: Злата Богатова

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