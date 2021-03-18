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В Китае запретили трансляцию церемонии «Оскар»


18.3.2021 07:32
В Китае запретили трансляцию церемонии «Оскар»Фото: livejournal.com

Руководство КНР запретило местным средствам массовой информации вести прямую трансляцию вручения кинопремии "Оскар".

Об этом со ссылкой на свои источники рассказывает Bloomberg.

Решение властей Китайской Народной Республики обусловлено тем, что на престижную премию выдвинута документальная лента Do Not Split. Фильм посвящен протестам в Гонконге. Руководство КНР уже официально уведомило прессу, разослав соответствующие рекомендации.

Согласно этим документам, в материалах о церемонии вручения премии "Оскар" упоминать следует лишь награды, которые не могут противоречиво восприниматься в Китае.

Ранее Пекин выразил протест странам Группы семи (G7) в связи с их совместным заявлением о "подавлении оппозиции" в Гонконге. В документе отмечалось, что китайские власти проводят в этом специальном административном районе страны избирательную реформу, преследуя собственные цели.

Напомним, не так давно появились сведения о том, что в Китае могут не пропустить в прокат "Землю кочевников". Фильм Хлои Чжао может оказаться под запретом из-за высказываний режиссера родной стране. Из китайского сегмента Сети уже пропадают все упоминания этой кинокартины.

Автор: Злата Богатова

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