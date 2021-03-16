Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Псаки: Белый дом больше года не может связаться с Ким Чен Ыном

16.3.2021 15:05

Фото: smi2.net



Руководству Соединенных Штатов пока не удается связаться с Ким Чен Ыном, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.



Представительница американских властей сообщила об этом в ходе ежедневного брифинга, передает New York Post.



Властям Соединенных Штатов пока не удается связаться с руководством Северной Кореи, отметила Джен Псаки. Иностранные представители проявляют нежелание говорить, хотя американская сторона пытается наладить связь.



Официальная представительница Белого дома подчеркнула, что для Вашингтона приоритетными всегда оставались дипломатия и сокращение риска эскалации. Но несмотря на все попытки американских властей установить контакты с Пхьеняном, ответ получить пока еще не удалось.



По словам Псаки, "активного диалога с Северной Кореей" не удается на протяжении более чем года. Все это время представители Соединенных Штатов продолжают работать в этом направлении, подталкивая руководство КНДР к взаимодействию.



Ранее глава Северной Кореи Ким Чен Ын три раза встречался с экс-президентом США Дональдом Трампом. Американскому лидеру не удалось повлиять на изменение ситуации с ядерным потенциалом Пхеньяна.



В 2019 году северокорейское агентство KCNA назвало нынешнего главу Соединенных Штатов Джозефа Байдена "бешеной собакой", переживающей "последние стадии старческого маразма".



Автор: Злата Богатова

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