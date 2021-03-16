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Псаки: Белый дом больше года не может связаться с Ким Чен Ыном
16.3.2021 15:05
Фото: smi2.net
Руководству Соединенных Штатов пока не удается связаться с Ким Чен Ыном, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Представительница американских властей сообщила об этом в ходе ежедневного брифинга, передает New York Post.
Властям Соединенных Штатов пока не удается связаться с руководством Северной Кореи, отметила Джен Псаки. Иностранные представители проявляют нежелание говорить, хотя американская сторона пытается наладить связь.
Официальная представительница Белого дома подчеркнула, что для Вашингтона приоритетными всегда оставались дипломатия и сокращение риска эскалации. Но несмотря на все попытки американских властей установить контакты с Пхьеняном, ответ получить пока еще не удалось.
По словам Псаки, "активного диалога с Северной Кореей" не удается на протяжении более чем года. Все это время представители Соединенных Штатов продолжают работать в этом направлении, подталкивая руководство КНДР к взаимодействию.
Ранее глава Северной Кореи Ким Чен Ын три раза встречался с экс-президентом США Дональдом Трампом. Американскому лидеру не удалось повлиять на изменение ситуации с ядерным потенциалом Пхеньяна.
В 2019 году северокорейское агентство KCNA назвало нынешнего главу Соединенных Штатов Джозефа Байдена "бешеной собакой", переживающей "последние стадии старческого маразма".
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