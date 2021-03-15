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Хоккеист клуба МХЛ Файзутдинов умер в реанимации
12:30
Фото: vk.com
В Ярославле умер защитник клуба Молодежной хоккейной лиги "Динамо" (Санкт-Петербург) Тимур Файзутдинов.
19-летнего спортсмена экстренно доставили в больницу на прошлой неделе, после того, как во время игры он получил серьезную травму.
Хоккеист петербургского "Динамо" Тимур Файзутдинов умер из-за попавшей в голову шайбы, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу МХЛ. Спортсмена пытались спасти в реанимационном отделении одной из больниц Ярославля. К сожалению, врачам не удалось справиться с последствиями травмы.
ЧП случилось в минувшую пятницу, 12 марта, в ходе матча плей-офф МХЛ. Петербургские хоккеисты встречались с ярославской командой "Локо" на их территории. После удара шайбы Файзутдинов упал на лед, его сразу же доставили в больницу.
Как сообщил позднее отец спортсмена, шайба попала в сонную артерию, из-за чего хоккеист впал в состояние комы.
После случившегося ближайшие игры Континентальной хоккейной лиги и МХЛ будут начинаться с минуты молчания. Матчи пройдут в память о погибшем игроке, отметили представители спортивной организации.
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