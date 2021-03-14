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СМИ: Вашингтон занижает число американских военных в Афганистане
10:54
Фото: kapital.kz
На территории Афганистана сейчас может находиться около 3,5 тыс. американских военнослужащих, передает New York Times.
По официальным данным, в стране остаются лишь 2,5 тысячи военных США.
Как сообщает газета The New York Times со ссылкой на собственные источники в Соединенных Штатах, Афганистане и странах Европы, американские власти могут занижать количество военных, остающихся в некоторых регионах. В частности, на афганской территории сейчас находится не 2,5 тыс. военнослужащих, а на тысячу больше.
Несоответствие цифр обусловлено тем, что часть американских военных присутствует в Афганистане неофициально, отмечается в публикации. Источники поясняют, что речь идет, в частности, об объединенных подразделениях командования спецопераций. В их число входят элитные армейские рейнджеры, подчиняющиеся как Пентагону, так и ЦРУ.
Американский чиновник, поделившийся сведениями на условиях анонимности, отметил, что преуменьшение действительного объема военных, размещенных за рубежом, является вполне обычной практикой для США.
Напомним, около года назад в Катаре состоялось подписание мирного соглашения между представителями "Талибана" (деятельность группировки в России официально запрещена) и властями Соединенных Штатов. Американская сторона обязалась вывести всех своих военнослужащих из Афганистана. Предполагалось, что американские военные покинут афганскую территорию в течение четырнадцати месяцев, но лишь при условии соблюдения талибами всех договоренностей.
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