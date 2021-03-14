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Под Новосибирском на пожаре погибли женщина и двое детей


14.3.2021 08:53
Под Новосибирском на пожаре погибли женщина и двое детейФото: vk.com

Следственные органы Сузунского района Новосибирской области возбудили уголовное дело по факту пожара, жертвами которого стали три человека - женщина с малолетними детьми.

Трагедия случилась накануне, 13 марта, в селе Бобровка.

По итогам проверки уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), сообщает региональное СУ СКР.

В ведомстве пояснили, что пожар начался вечером минувшей субботы, 13 марта, в одном из частных домов по улице Безручкова. После ликвидации возгорания в выгоревшем помещении пожарные обнаружили тела хозяйки дома, 1985 г.р., и двух ее детей - двухлетней дочери и семилетнего сына.

Представители СКР отметили, что погибшая женщина являлась многодетной матерью, она воспитывала шесть ребятишек. В момент ЧП двое из них гостили у бабушки.

В ходе предварительной проверки было установлено, что 11-летний мальчик хотел разжечь печь розжигом. После того, как произошел хлопок с последующим возгоранием, школьник успел лишь вынести из дома младшего брата. Он спас четырехлетнего мальчика, однако всем остальным выбраться на улицу не удалось.

Автор: Злата Богатова

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