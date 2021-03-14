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В Германии прошли акции протеста против коронавирусных ограничений
14.3.2021 08:15
Фото: seclub.org
В нескольких городах Германии накануне прошли массовые протестные акции, передает агентство PDA.
Жители Берлина и Дюссельдорфа вышли на улицы, выражая протест против усиления антикоронавирусных ограничений.
Наиболее массовой оказалась манифестация в Дюссельдорфе, где собрались около двух тысяч человек, еще порядка полутора тысяч вышли на улицы Штутгарта. В Берлине протестовали примерно тысяча человек. Сотни людей приняли участие в протестных акциях, состоявшихся в Ганновере, Дрездене, Киле, Котбусе, Магдебурге, Мюнхене и Эрфурте.
Жители ФРГ вышли на улицы, требуя отмены ограничительных мер, введенных властями из-за пандемии коронавируса.
В конце января на территории Германии вступил в силу более строгий режим. В частности, были существенно ужесточены требования к использованию масок. Ранее в общественных местах допускались любые защитные средства, однако сейчас нужно надевать лишь медицинские одноразовые маски или респираторы.
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