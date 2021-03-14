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В Германии прошли акции протеста против коронавирусных ограничений


14.3.2021 08:15
В Германии прошли акции протеста против коронавирусных ограниченийФото: seclub.org

В нескольких городах Германии накануне прошли массовые протестные акции, передает агентство PDA.

Жители Берлина и Дюссельдорфа вышли на улицы, выражая протест против усиления антикоронавирусных ограничений.

Наиболее массовой оказалась манифестация в Дюссельдорфе, где собрались около двух тысяч человек, еще порядка полутора тысяч вышли на улицы Штутгарта. В Берлине протестовали примерно тысяча человек. Сотни людей приняли участие в протестных акциях, состоявшихся в Ганновере, Дрездене, Киле, Котбусе, Магдебурге, Мюнхене и Эрфурте.

Жители ФРГ вышли на улицы, требуя отмены ограничительных мер, введенных властями из-за пандемии коронавируса.

В конце января на территории Германии вступил в силу более строгий режим. В частности, были существенно ужесточены требования к использованию масок. Ранее в общественных местах допускались любые защитные средства, однако сейчас нужно надевать лишь медицинские одноразовые маски или респираторы.

Автор: Злата Богатова

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