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МИД РФ предостерег Украину от реализации силового сценария в Донбассе


12.3.2021 14:23
МИД РФ предостерег Украину от реализации силового сценария в ДонбассеФото: news-front.info

Киевскому руководству следует отказаться от каких-либо попыток дальнейшей эскалации и реализации силового сценария на территории Донбасса.

С таким заявлением выступила пресс-секретарь Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По словам Марии Захаровой, в Москве "хотели бы предостеречь киевский режим, горячие головы, которые его обслуживают или им манипулируют", от попыток дальнейшей эскалации и реализации в Донбассе силового сценария. Представитель МИД РФ говорила на эту тему в ходе брифинга.

Ранее спикер киевской делегации в контактной группе по мирному урегулированию Алексей Арестович рассказал о неком плане, который разрабатывается сейчас Германией и Францией. Речь шла об урегулировании ситуации в Донбассе, по т.н. реализации кластеров мирного процесса. По словам Арестовича, документ может быть представлен уже в течение марта.

Представитель украинских властей отметил, что у РФ будет три варианта действий. В Москве могут принять либо не принять новое предложение, а также продолжать переговорный процесс лишь в рамках "минского" и "нормандского" форматов.

В Кремле пояснили, что пока еще не получали от Киева какого-либо нового плана, касающегося обстановки в Донбассе. При этом в Москве выразили обеспокоенность в связи с растущей напряженностью на линии соприкосновения в регионе. По словам пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, с этим связана угроза различных провокаций.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 135

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