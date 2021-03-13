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В Петербурге вместе с чучелом на масленичном костре сожгут «черное сердце»
13.3.2021 09:40
Фото: livejournal.com
Во время народных гуляний в Санкт-Петербурге, которые будут организованы в честь Масленицы, на костре сожгут "черное сердце".
Оно будет олицетворять все негативные события прошлого года, сообщает пресс-служба комитета по культуре Северной столицы.
Как стало известно, большая программа масленичных мероприятий запланирована в ЦПКиО им. Кирова. В рамках народных гуляний там будут водить хороводы и устраивать игрища. До финала мероприятий гостей домчит "масленичный поезд".
Предполагается, что в этом году огромное чучело будет сожжено вместе с "черным сердцем", потемневших от невзгод и испытаний прошедшего года. Оно будет олицетворять все негативные события, с которыми пришлось столкнуться в тот период.
На протяжении масленичной недели всем желающим предлагается опустить в специально установленный почтовый ящик записки, перечислив свои неурядицы. Затем они сгорят на большом масленичном костре вместе с ящиком, который в канун гуляний поместят в чучело.
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