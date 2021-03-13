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В Омске студентку вуза будут судить за убийство 88-летней соседки
13.3.2021 09:02
Фото: vk.com
Пожилая женщина погибла после того, как отказалась одолжить денег 20-летней соседке, сообщает пресс-служба СУ СКР по Омской области.
Преступление было совершено 21 мая 2020 года.
Жертвой убийства, произошедшего в квартире дома на улице Челюскинцев, стала 88-летняя женщина. Тело пенсионерки с явными признаками насильственной смерти было найдено вскоре после ее ссоры с обвиняемой.
Оперативники смогли установить личность подозреваемой по результатам экспертиз и следственных действий, включая поквартирный обход жильцов дома. По версии следствия, к убийству может быть причастна 20-летняя девушка, проживавшая в одной из соседних квартир.
Вскоре после задержания студентка начала давать признательные показания. По ее словам, она оформила несколько микрозаймов. Испытывая сложности с погашением кредитов, она решила обратиться к знакомой пенсионерке и занять у нее деньги. Когда старушка отказалась помочь девушке, та начала ее душить.
В результате пожилая женщина потеряла сознание, а студентка нанесла ей множественные удары по голове табуретом. Ранения оказались смертельными, пенсионерка погибла на месте от черепно-мозговой травмы.
По данным облпрокуратуры, студентка в прошлом уже не раз обращалась к бывшей соседке с подобными просьбами. Она знала, где хозяйка хранит свои сбережения, поэтому с легкостью нашла в комоде 105 тыс. рублей. Забрав их вместе с мобильным телефоном, принадлежащим старушке, подозреваемая попыталась замыть следы крови и скрылась.
Расследование по данному уголовному делу завершено. Материалы с утвержденным обвинительным заключением уже направили в Омский областной суд для рассмотрения по существу.
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