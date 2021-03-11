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В Кремле заподозрили США в подготовке информационной атаке против «Спутника V»


18:04
В Кремле заподозрили США в подготовке информационной атаке против «Спутника V»Фото: verelq.am

Соединенные Штаты и их союзники сейчас готовят масштабную информационную атаку, объектом которой является созданная в России вакцина от коронавируса "Спутник V".

Об этом сообщает источник в Кремле со ссылкой на данные спецслужб РФ.

Со ссылкой на данные российских спецслужб высокопоставленный источник в Кремле сообщил о том, что в Соединенных Штатах сейчас ведется подготовка масштабной информационной атаки против антикоронавируснной вакцины "Спутник V". Это происходит на фоне растущего спроса на российский препарат, который становится все более востребованным по всему миру, передает агентство "Интерфакс".

Как пояснил источник, целью готовящихся действий является "формирование предвзятого отношения к отечественным научным разработкам", связанным с противодействием распространению COVID-19.

Предполагается, что основной целевой аудиторией этой информационной кампании могут оказаться страны Европы, в которых ранее уже была зарегистрирована для экстренного использования вакцина "Спутник V". Речь идет о Венгрии, Сан-Марино, Северной Македонии, Сербии, Словакии и Черногории.

В Кремле отметили, что сценарий антироссийской информационной атаки предполагает продвижение тезисов о неэффективности и опасности созданного в РФ средства. В частности, могут распространяться сведения о массовой гибели людей, которым были сделаны прививки. Источник пояснил, что подобная информация может тиражироваться "через подконтрольные неправительственные организации и медиа-структуры".

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в Москве располагают сведениями о готовящихся провокациях в отношении России. Глава государства подчеркнул, что глобальные задачи можно решать, лишь объединив усилия. Однако за рубежом  "ведется целенаправленная информационная кампания", по целому ряду вопросов озвучиваются безапелляционные и при этом бездоказательные обвинения. Используются самые разнообразные теории заговора, включая совершенно абсурдные предположения об отечественных достижениях в медицинской сфере, а также попытки поставить под сомнения достижения РФ в борьбе с пандемией.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 116

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