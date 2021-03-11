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В Киргизии на празднике отравились 30 человек, двое скончались
11.3.2021 15:42
Фото: googleusercontent.com
На праздновании дня рождения в Киргизии отравились более тридцати человек, передают местные СМИ.
После юбилея жительницы Кара-Сууйского района Ошской области, которая отмечала 60-летние, девять пострадавших остаются в больнице.
Состояние пациентов, остающихся в стационаре, врачи оценивают как тяжелое, передают СМИ со ссылкой на источники в экстренных службах региона. Четырнадцать человек восстанавливают здоровье в амбулаторном режиме.
Две отравившиеся женщины скончались. Как стало известно, 50-летняя родственница юбилярши умерла дома, а ее 60-летняя подругу пытались спасти в Ошской городской больнице. Однако медики оказались бессильны.
Чем могли отравиться участники торжества, сейчас выясняют сотрудники правоохранительных органов.
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