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Задержан министр здравоохранения Республики Алтай
08:46
Фото: smi2.net
Правоохранительные органы задержали Сергея Коваленко, занимающего пост главы министерства здравоохранения Республики Алтай.
Об этом сегодня передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона.
Как пояснил источник агентства, главу Минздрава задержали в рамках уголовного дела, связанного со взяточничеством. Предположительно, Сергея Коваленко подозревают в причастности к нарушениям в ходе закупке медицинских изделий.
Уточняется, что Коваленко сейчас находится в региональном СУ СКР. В скором времени ему официально предъявят обвинение. Источник также отметил, что правоохранительными органами был задержан помощник министра Рустам Туюнчеков.
Каких-либо официальных комментариев от регионального СУ СКР по поводу случившегося пока еще не последовало.
Сергея Коваленко назначили на пост министра здравоохранения Республики Алтай в 2019 году. В прошлом он являлся руководителем Майминской районной больницы.
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