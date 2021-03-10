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В Москве арестовали экс-полицейского, подозреваемого в убийстве малолетнего сына
10.3.2021 07:28
Фото: vk.com
Столичный Чертановский суд отправил в СИЗО на срок до 8 мая бывшего полицейского, который ранее был задержан по подозрению в убийстве собственного сына, передает ТАСС.
В рамках расследования Игорь Хижняк пройдет комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.
ЧП случилось в ночь на 8 марта, в одной из квартир жилого дома по Пролетарскому проспекту Москвы, где было найдено тело ребенка 2014 г.р. с явными признаками смерти насильственного характера. В момент гибели мальчика в квартире находился его отец, Игорь Хижняк, 1981 г.р., который был в состоянии сильного опьянения. Он и стал главным подозреваемым, поясняется со ссылкой на представителей СУ СКР по столице.
По версии следствия, к гибели мальчика причастен его отец, являвшийся еще недавно инспектором дорожно-патрульной службы одного из территориальных отделов Москвы. По итогам проверки он был уволен из полиции. В отношении теперь уже бывшего правоохранителя возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего ребенка").
Как сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры, шестилетний мальчик скончался от телесных повреждений. Вызванные к месту происшествия врачи спасти ребенка не смогли. Ведомство проводит проверку в связи с убийством.
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