|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Песков прокомментировал сравнение вакцины «Спутник V» с русской рулеткой
9.3.2021 14:16
Фото: russophile.org
Досадными и некорректными назвали в Москве высказывания руководителя Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Кристы Виртумер-Хохе. Она позволила себе сравнить одобрение российской вакцины от коронавируса "Спутник V" некоторыми странами ЕС с русской рулеткой. Заявление главы европейского регулятора прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РБК.
Как отметил официальный представитель Кремля, слова Кристы Виртумер-Хохе в Москве сочли "досадным заявлением", которое по меньшей мере "является некорректным". Дмитрий Песков подчеркнул, что спрос на российский препарат от коронавируса и продолжающийся процесс вакцинации свидетельствует о том, насколько это средство сейчас востребовано и популярно.
Ранее Виртумер-Хохе высказалась о возможном одобрении "Спутника V" в Австрии. В эфире французского канала она сравнила такой вариант с русской рулеткой. Глава EMA заявила, что не рекомендует применение созданного в РФ препарата до того, как регулятор даст официальное разрешение. При этом она допустила, что в будущем вакцина появится на европейском рынке.
Разработчики российской вакцины "Спутник V" после заявления Виртумер-Хохе уже потребовали публичных извинений. В своем обращении они подчеркивали, что подобные высказывания главы регулятора способны вызвать "серьезные вопросы о возможном политическом вмешательстве в текущий процесс экспертизы ЕМА".
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|