Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Песков прокомментировал сравнение вакцины «Спутник V» с русской рулеткой

9.3.2021 14:16

Фото: russophile.org



Досадными и некорректными назвали в Москве высказывания руководителя Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Кристы Виртумер-Хохе. Она позволила себе сравнить одобрение российской вакцины от коронавируса "Спутник V" некоторыми странами ЕС с русской рулеткой. Заявление главы европейского регулятора прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РБК.



Как отметил официальный представитель Кремля, слова Кристы Виртумер-Хохе в Москве сочли "досадным заявлением", которое по меньшей мере "является некорректным". Дмитрий Песков подчеркнул, что спрос на российский препарат от коронавируса и продолжающийся процесс вакцинации свидетельствует о том, насколько это средство сейчас востребовано и популярно.



Ранее Виртумер-Хохе высказалась о возможном одобрении "Спутника V" в Австрии. В эфире французского канала она сравнила такой вариант с русской рулеткой. Глава EMA заявила, что не рекомендует применение созданного в РФ препарата до того, как регулятор даст официальное разрешение. При этом она допустила, что в будущем вакцина появится на европейском рынке.



Разработчики российской вакцины "Спутник V" после заявления Виртумер-Хохе уже потребовали публичных извинений. В своем обращении они подчеркивали, что подобные высказывания главы регулятора способны вызвать "серьезные вопросы о возможном политическом вмешательстве в текущий процесс экспертизы ЕМА".



Автор: Злата Богатова

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