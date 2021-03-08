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Под Омском женщина и двое маленьких детей погибли на пожаре
8.3.2021 15:14
Фото: vk.com
Следственные органы Омской области выясняют обстоятельства трагического происшествия на севере региона.
Согласно предварительной информации, в результате пожара в частном доме погибли женщина и двое детей.
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по региону, загорелся один из домов в селе Большие Уки. В нем проживала молодая семья, воспитывающая трех детей. Пожар начался накануне поздно вечером.
По информации ведомства, первым возгорание заметил 23-летний мужчина. Глава семейства успел быстро вынести из дома младшего из детей - 5-месячного мальчика. Возвратиться обратно ему уже не удалось по причине сильного задымления и преградившего путь пламени.
Жертвами ЧП стали 25-летняя женщина и двое детей, девочка и мальчик, соответственно пяти и трех лет, указано в сообщении. В ведомстве пояснили, что решение о возбуждении уголовного дела примут по итогам проверки. Причины возгорания устанавливаются.
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