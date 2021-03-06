Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Володин отреагировал на блокировку публикаций российских СМИ в Facebook

13:33

Фото: gkh64.ru



Неприемлемым назвал решение администрации Facebook блокировать публикации российских СМИ председатель Госдумы Вячеслав Володин.



По его словам, речь идет не только о нарушении национального законодательства РФ, но и права на распространение и получение информации.



Спикер Госдумы Вячеслав Володин с осуждением прокомментировал решение соцсети Facebook блокировать публикации российских СМИ. По его словам, парламентарии собираются дополнительно урегулировать такого рода случаи, внеся соответствующие изменения в действующее законодательстве.



Володин также напомнил о похожих ситуациях, которые ранее происходили в других соцсетях. Проблема достигла уровня, при котором следует "обсуждать ее в международных форматах". По словам спикера, в числе возможных вариантов - корректировка национального законодательства и обеспечение цифрового суверенитета.



Ранее в соцсети Facebook был ограничен доступ к информационным материалам, в которых говорилось о задержании в Воронеже сторонников украинской неонацистской группы. В основу публикаций, появившихся в официальных аккаунтах ряда российских СМИ, вошло сообщение пресс-службы ФСБ России.



Как отмечалось позднее в самих СМИ, администрация Facebook посчитала ложными сведения, которые были основаны на официальных релизах ФСБ и СКР. Известно также, что проверку информации осуществляла украинская фактчекинговая платформа StopFake.



После случившегося Роскомнадзор уже обратился к руководству соцсети с требованием восстановить доступ к публикациям.



Напомним, в конце февраля в Соединенных Штатах удовлетворили коллективный иск, поданный еще в 2015 году жителями Иллинойса. Окружной судья США Джеймс Донато вынес решение об условиях урегулирования, согласно которому компания Facebook выплатит $650 млн в качестве компенсации за использование системы распознавания лиц и других инструментов обработки биометрических данных.



Автор: Злата Богатова

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