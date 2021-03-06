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Володин отреагировал на блокировку публикаций российских СМИ в Facebook
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Володин отреагировал на блокировку публикаций российских СМИ в Facebook


13:33
Володин отреагировал на блокировку публикаций российских СМИ в FacebookФото: gkh64.ru

Неприемлемым назвал решение администрации Facebook блокировать публикации российских СМИ председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, речь идет не только о нарушении национального законодательства РФ, но и права на распространение и получение информации.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин с осуждением прокомментировал решение соцсети Facebook блокировать публикации российских СМИ. По его словам, парламентарии собираются дополнительно урегулировать такого рода случаи, внеся соответствующие изменения в действующее законодательстве.

Володин также напомнил о похожих ситуациях, которые ранее происходили в других соцсетях. Проблема достигла уровня, при котором следует "обсуждать ее в международных форматах". По словам спикера, в числе возможных вариантов - корректировка национального законодательства и обеспечение цифрового суверенитета.

Ранее в соцсети Facebook был ограничен доступ к информационным материалам, в которых говорилось о задержании в Воронеже сторонников украинской неонацистской группы. В основу публикаций, появившихся в официальных аккаунтах ряда российских СМИ, вошло сообщение пресс-службы ФСБ России.

Как отмечалось позднее в самих СМИ, администрация Facebook посчитала ложными сведения, которые были основаны на официальных релизах ФСБ и СКР. Известно также, что проверку информации осуществляла украинская фактчекинговая платформа StopFake.

После случившегося Роскомнадзор уже обратился к руководству соцсети с требованием восстановить доступ к публикациям.

Напомним, в конце февраля в Соединенных Штатах удовлетворили коллективный иск, поданный еще в 2015 году жителями Иллинойса. Окружной судья США Джеймс Донато вынес решение об условиях урегулирования, согласно которому компания Facebook выплатит $650 млн в качестве компенсации за использование системы распознавания лиц и других инструментов обработки биометрических данных.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 140

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