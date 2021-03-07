Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Ростехнадзор усомнился в безвредности аварии на объекте «Сибура»

7.3.2021 11:13

Фото: ursa-tm.ru



В Ростехнадзоре не согласились с данными об аварии, которые предоставило АО "СибурТюменьГаз".



В заявлении организации указывалось на отсутствие каких-либо рисков для населения и окружающей среды в связи с инцидентом, случившимся в акватории Оби.



О ЧП на одном из объектов компании "СибурТюменьГаз" стало известно накануне вечером, 6 марта. Как заявили в администрации Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО, Югра), пожар был зафиксированв акватории реки Обь, в районе города Нижневартовска. Причиной возгорания, предположительно, могла стать аварийная ситуация на трубопроводе.



В результате происшествия пострадал один человек, получивший ожоги лица и шеи. От предложенной ему медиками госпитализации он отказался, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на источники в МЧС по региону.



В компании "СибурТюменьГаз" пояснили, что на подводном переходе через реку Обь был зафиксирован пропуск широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ, или пропан-бутан, применяется в быту, а также в качестве газомоторного топлива). После этого произошло кратковременное возгорание. Участок продуктопровода Нижневартовский ГПЗ - Южно-Балыкский ГПЗ, где это случилось, удалось оперативно локализовать. Ведутся работы по утилизации оставшихся углеводородов, отмечалось в заявлении организации.



Проинформировав о случившемся, в АО "СибурТюменьГаз" заверили в отсутствии каких-либо рисков для местного населения и окружающей среды. Подчеркивалось, что утечки на продуктопроводе в ХМАО выявлено не было. Специалисты продолжают вести мониторинг.



Заявление "дочки" компании "Сибур" прокомментировал официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль. По его словам, сообщение о том, что эта авария не повлечет за собой никаких последствий, вызывает сомнения. Как отметил Виль в Telegram-канале, на участке, где зафиксировано ЧП, в тот момент могло находиться около 700 т широкой фракции легких углеводородов.



Автор: Злата Богатова

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