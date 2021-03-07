Николас Кейдж женился в пятый раз

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7.3.2021 06:21

Фото: happymag.tv



Известный американский киноактер Николас Кейдж вновь женился, уже в пятый раз.



Как сообщают иностранные СМИ, избранницей артиста стала 26-летняя японка Рико Шибату, которая на четыре года младше старшего сына 57-летнего Кейджа.



Пара решила выбрать для бракосочетания Лас-Вегас, где официальные отношения можно зарегистрировать очень быстро. На свадебной церемонии молодожены были в черном. Даже кольцо невесты было подобрано актером с эффектным черным бриллиантом.



По данным прессы, из-за продолжающейся пандемии у Николаса Кейджа и Рико Шибату ранее возникли некоторые сложности по причине закрытых границ. В результате влюбленные обручились с помощью приложения Face Time.



В прошлый раз брак актера распался уже через четыре дня. Как пояснили позднее Николас Кейдж и молодая визажистка Эрика Койка, в момент бракосочетания они были не совсем трезвы, поэтому не лучшим образом воспринимали происходящее. Третьей супругой артиста, брак с которой продолжался более пятнадцати лет, была Элис Ким. Официантка корейского происхождения подарила Кейджу сына, названного в честь Супермена Кал-Эл.



Кроме того, Николас Кейдж целых 109 дней был мужем дочери легендарного музыканта и актера Элвиса Пресли - Лизе Марии. До этого она была женой Майкла Джексона. До этого законной женой артиста была американская актриса Патрисия Аркетт. В неформальных отношениях с Кристиной Фалтон актер стал отцом, сына назвали Уэстоном. Около шести лет назад Кейдж стал дедом.





Автор: Злата Богатова

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