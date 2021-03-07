|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Николас Кейдж женился в пятый раз
7.3.2021 06:21
Фото: happymag.tv
Известный американский киноактер Николас Кейдж вновь женился, уже в пятый раз.
Как сообщают иностранные СМИ, избранницей артиста стала 26-летняя японка Рико Шибату, которая на четыре года младше старшего сына 57-летнего Кейджа.
Пара решила выбрать для бракосочетания Лас-Вегас, где официальные отношения можно зарегистрировать очень быстро. На свадебной церемонии молодожены были в черном. Даже кольцо невесты было подобрано актером с эффектным черным бриллиантом.
По данным прессы, из-за продолжающейся пандемии у Николаса Кейджа и Рико Шибату ранее возникли некоторые сложности по причине закрытых границ. В результате влюбленные обручились с помощью приложения Face Time.
В прошлый раз брак актера распался уже через четыре дня. Как пояснили позднее Николас Кейдж и молодая визажистка Эрика Койка, в момент бракосочетания они были не совсем трезвы, поэтому не лучшим образом воспринимали происходящее. Третьей супругой артиста, брак с которой продолжался более пятнадцати лет, была Элис Ким. Официантка корейского происхождения подарила Кейджу сына, названного в честь Супермена Кал-Эл.
Кроме того, Николас Кейдж целых 109 дней был мужем дочери легендарного музыканта и актера Элвиса Пресли - Лизе Марии. До этого она была женой Майкла Джексона. До этого законной женой артиста была американская актриса Патрисия Аркетт. В неформальных отношениях с Кристиной Фалтон актер стал отцом, сына назвали Уэстоном. Около шести лет назад Кейдж стал дедом.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|