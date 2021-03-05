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Помощник президента РФ Орешкин заболел коронавирусом
13:15
Фото: vk.com
Помощник главы российского государства Максим Орешкин заразился коронавирусом.
Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал на совещании, которое было посвящено вопросам социально-экономического развития Кузбасса.
По словам Михаила Мишустина, Максим Орешкин заболел коронавирусом. Глава кабмина передал ему пожелания здоровья и пояснил, что помощник президента находится на связи с участниками совещания.
Сегодня начался официальный визит Мишустина в Кемеровскую область. Премьер-министр проводит совещание, в ходе которое обсуждается транспортное обеспечение вывоза угля из региона, а также различные вопросы, касающиеся социально-экономического развития Кузбасса.
Максим Орешкин ранее занимал пост главы Минэкономразвития, а до того являлся замминистра финансов РФ. Покинув должность министра 15 января 2020, он был назначен помощником президента.
Ранее Михаил Мишустин предположил, что массовая вакцинация от COVID-19 в нашей стране преимущественно завершится уже до осени. С таким прогнозом премьер-министр РФ выступил накануне, во время визита в научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор", который находится в Новосибирске.
Глава кабмина указал на важность создания вакцины "ЭпиВакКорона", разработки препарата и запуска его в массовое производство. Михаил Мишустин также выразил надежду на увеличение объемов промышленного производства уже в скором времени. Это позволит окончить процесс вакцинации российского населения "до соответствующей волны", и "неважно, когда это будет", сказал премьер.
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