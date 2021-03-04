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В Кузбассе после изъятия из семьи умер ребенок


06:19
В Кузбассе после изъятия из семьи умер ребенокФото: narodnymi.com

В Кемеровской области скончался ребенок, изъятый из семьи, передают российские СМИ.

Прокурорская проверка была начала после того, как в прессе распространились сообщения о превышении полномочий сотрудниками ПДН.

Как информирует пресс-служба областной прокуратуры, проверка начата по факту сведений, распространившихся в социальных сетях и СМИ. Речь идет о смерти девочки, которая перед этим была изъята из семьи. ЧП случилось в городе Ленинск-Кузнецкий. Проверку по факту смерти годовалого ребенка-инвалида также проводят следственные органы региона.

По данным СУ СКР по Кемеровской области, мать девочки осознавала тяжесть заболевания дочери, которая могла умереть в любой момент, учитывая ее диагноз. Теперь следователям предстоит выяснить, насколько законной была передача девочки в детский дом.

Как пояснили в пресс-службе местного полицейского главка, сотрудники правоохранительных органов действовали в соответствии с решением органов опеки, которые настаивали на изъятии ребенка из семьи. Полицейских вызвали, когда мать отказывалась пускать врачей к тяжело больному ребенку, передает агентство "Интерфакс".

В МВД отметили, что по результатам предварительной проверки, никаких нарушений в действиях полицейских не выявлено. Отмечается, что решение об отобрании девочки и передача ее в госучреждение системы здравоохранения в установленной форме принималось органами опеки и попечительства.

Ранее в социальных сетях появились сообщения о том, что в середине января жительница Ленинск-Кузнецкого не открыла дверь медикам, которые наблюдали ее годовалую дочь, имевшую инвалидность. Медикам удалось попасть в жилище после того, как вызванные ими сотрудники Росгвардии и полиции взломали дверь.

По данным открытых источников, ребенка передали в дом ребенка Зеленогорска после конфликта, произошедшего между матерью и сотрудницей ПДН. При этом жительницу Ленинск-Кузнецкого не лишали родительских прав и не ограничивали в них. Через десять дней после изъятия ей сообщили, что ребенок скончался.

По официальным данным, девочка умерла, поперхнувшись в процессе кормления. При этом тело младенца якобы доставили в Ленинск-Кузнецкий, но в день похорон по неизвестным причинам вывезли в Зеленогорск. Предполагалось, что там ребенка и захоронят. Но мать смогла привезти девочку в Ленинск-Кузнецкий и похоронить.

Отмечалось, что представительница ПДН, конфликтовавшая с матерью ребенка, якобы обращалась в похоронное агентство, чтобы помешать оказанию услуг по погребению. Сотрудница настаивала на том, что мать не сможет оплатить захоронение девочки.

Автор: Злата Богатова

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