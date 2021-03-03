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Путин жестко высказался о тех, кто призывает детей к суициду
18:03
Фото: smi2.net
При встрече с полицией те, кто в интернете подталкивают несовершеннолетних к суициду, ведут себя совершенно иначе, чем в интернете.
Об этом глава РФ Владимир Путин заявил во время сегодняшней встречи с участниками акции "Мы вместе".
По словам российского президента, люди, подталкивающие в Сети детей к самоубийству, лишь в интернете могут выглядеть "крутыми". В реальности же они "накладывают в штаны", как только приходится встречаться с полицией, подчеркнул Владимир Путин. Говоря о таких злоумышленниках, он сказал: "букашки, раздавить не жалко".
Глава РФ добавил, что преступники, публикующие призывы к суициду, пытаются еще и заработать на этом. По словам Путина, они "рекламку размещают, еще что-то делают". Во время встречи с волонтерами Путин указал на необходимость понимания опасности для будущего страны. Оно должно быть у подавляющего большинства граждан РФ, иначе общество будут "раскачивать изнутри", подчеркнул президент.
Ранее президент РФ призвал к усилению борьбы с вовлечением детей в несанкционированные акции. Путин обратился к МВД и другим силовым ведомствам с требованием активнее искать лиц, призывающих в интернете детей к участию в такого рода мероприятиях. Выступив в рамках итоговой коллегии МВД, глава российского государства указал на необходимость "вести мониторинг интернет-пространства", препятствуя продвижению "совершенно неприемлемого контента".
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