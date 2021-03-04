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Названа самая привлекательная страна для трудовых мигрантов
4.3.2021 16:02
Фото: happymigration.com
Наиболее привлекательным для трудовых мигрантов государством можно считать Канаду. Страна привлекает почти четверть из тех, кто готов к переезду ради работы.
С результатами соответствующего социологического исследования, которое совместно проводили BCG и The Network, знакомит ТАСС.
На сегодняшний день около четверти трудовых мигрантов в мире хотели бы прежде всего отправиться работать в Канаду. Среди государств, которые также были признаны достаточно привлекательными, указывались Соединенные Штаты, Германия и Австралия.
Совместное исследование BCG и The Network получило название "Анализ глобального рынка талантов - физического и виртуального". В нем приняли участие более 200 тыс. жителей 190 стран возраста 20-40 лет. Опрос проводился в период с октября по декабрь прошлого года.
В подобных исследованиях 2014 и 2018 годов Канада оказывалась лишь на третьем месте. Лидером аналогичного рейтинга в те периоды становились США, сейчас разделившие вторую строчку с Австралией. В этих государствах хотели бы жить и работать по 20% респондентов. Чуть меньше - 19% опрошенных выразили готовность переехать в Германию, а еще по 14% указали в качестве желаемой цели Великобританию или Японию.
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