Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Названа самая привлекательная страна для трудовых мигрантов

4.3.2021 16:02

Фото: happymigration.com



Наиболее привлекательным для трудовых мигрантов государством можно считать Канаду. Страна привлекает почти четверть из тех, кто готов к переезду ради работы.



С результатами соответствующего социологического исследования, которое совместно проводили BCG и The Network, знакомит ТАСС.



На сегодняшний день около четверти трудовых мигрантов в мире хотели бы прежде всего отправиться работать в Канаду. Среди государств, которые также были признаны достаточно привлекательными, указывались Соединенные Штаты, Германия и Австралия.



Совместное исследование BCG и The Network получило название "Анализ глобального рынка талантов - физического и виртуального". В нем приняли участие более 200 тыс. жителей 190 стран возраста 20-40 лет. Опрос проводился в период с октября по декабрь прошлого года.



В подобных исследованиях 2014 и 2018 годов Канада оказывалась лишь на третьем месте. Лидером аналогичного рейтинга в те периоды становились США, сейчас разделившие вторую строчку с Австралией. В этих государствах хотели бы жить и работать по 20% респондентов. Чуть меньше - 19% опрошенных выразили готовность переехать в Германию, а еще по 14% указали в качестве желаемой цели Великобританию или Японию.



Автор: Злата Богатова

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