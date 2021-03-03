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В Боливии 7 студентов погибли из-за давки в университете
07:04
Фото: bagnet.org
До семи человек возросло число жертв происшествия в Государственном университете Эль-Альто.
Как передает газета El Deber, в больнице остаются четверо студентов, пострадавших в результате инцидента.
Ранее местные власти подтвердили информацию о пяти погибших.
ЧП случилось в минувший вторник, 2 марта, когда в вузе проводилось студенческое собрание. Множество учащихся столпилось возле ограждения, конструкции которого не выдержали напора.
Позднее в Сети появились кадры, на которых запечатлен момент происшествия. Судя по записи, девушки в тесноте устроили потасовку, сразу после чего ограждение сломалось. В результате студенты, находившиеся у края, упали с высоты около 17 м. От полученных травм три человека скончались на месте, еще четверо - после госпитализации.
Правоохранительные органы сейчас допрашивают охранников университета, выясняя, почему администрация в условиях продолжающейся пандемии коронавируса допустила такое скопление людей.
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