ИнтерНовости - новости в стране и мире
В МИД Китая назвали недопустимым вмешательство в дела РФ из-за Навального
В МИД Китая назвали недопустимым вмешательство в дела РФ из-за Навального
Илон Маск объявил о создании нового города
Илон Маск объявил о создании нового города
Мошенники используют новую схему обмана под видом выплат с «Госуслуг»
Мошенники используют новую схему обмана под видом выплат с «Госуслуг»
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Путин жестко высказался о тех, кто призывает детей к суицидуПутин жестко высказался о тех, кто призывает детей к суициду
Евросоюз начинает экспертизу вакцины «Спутник V»Евросоюз начинает экспертизу вакцины «Спутник V»
ФСБ предотвратила теракт под КалининградомФСБ предотвратила теракт под Калининградом
Ученые выявили первые случаи «вечного» заражения коронавирусомУченые выявили первые случаи «вечного» заражения коронавирусом
В Боливии 7 студентов погибли из-за давки в университетеВ Боливии 7 студентов погибли из-за давки в университете

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.
Яблочный зефир своими рукамиЯблочный зефир своими руками
Остров Закинтос - мечты сбываются.Остров Закинтос - мечты сбываются.
Дружба дружбой, а табачок как?Дружба дружбой, а табачок как?
Прокурорские будни...Прокурорские будни...

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Боливии 7 студентов погибли из-за давки в университете


07:04
В Боливии 7 студентов погибли из-за давки в университетеФото: bagnet.org

До семи человек возросло число жертв происшествия в Государственном университете Эль-Альто.

Как передает газета El Deber, в больнице остаются четверо студентов, пострадавших в результате инцидента.

Ранее местные власти подтвердили информацию о пяти погибших.

ЧП случилось в минувший вторник, 2 марта, когда в вузе проводилось студенческое собрание. Множество учащихся столпилось возле ограждения, конструкции которого не выдержали напора.

Позднее в Сети появились кадры, на которых запечатлен момент происшествия. Судя по записи, девушки в тесноте устроили потасовку, сразу после чего ограждение сломалось. В результате студенты, находившиеся у края, упали с высоты около 17 м. От полученных травм три человека скончались на месте, еще четверо - после госпитализации.

Правоохранительные органы сейчас допрашивают охранников университета, выясняя, почему администрация в условиях продолжающейся пандемии коронавируса допустила такое скопление людей.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Март 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
 31
        

Популярное

Разведка США: Саудовский принц лично одобрил убийство ХашкаджиРазведка США: Саудовский принц лично одобрил убийство Хашкаджи
В Вашингтоне отреагировали на отказ Тегерана от встречи по ядерной сделкеВ Вашингтоне отреагировали на отказ Тегерана от встречи по ядерной сделке
На Гаити 7 человек погибли из-за перестрелки во время побега из тюрьмыНа Гаити 7 человек погибли из-за перестрелки во время побега из тюрьмы
После смертельной перестрелки в Шлиссельбурге задержали 8 человекПосле смертельной перестрелки в Шлиссельбурге задержали 8 человек
Купленную за $35 чашу выставят на торги за $500 тыс.Купленную за $35 чашу выставят на торги за $500 тыс.

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru