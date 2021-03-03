Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На юге Швеции 8 человек пострадали при нападении на прохожих

03:59

Фото: viettimes.vn



Вооруженное нападение на прохожих произошло в городе Ветланда, расположенном в шведской провинции Йенчепинг на юге страны.



В результате инцидента пострадали восемь человек.



Сигнал в полицию поступил накануне, 3 марта. Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на вызов, начали стрелять на поражение, ранив преступника. Какие-либо другие подробности об инциденте пока не приводятся.



В результате ЧП пострадали в общей сложности восемь человек. Некоторые получили достаточно серьезные ранения, отмечается со ссылкой на представителей местных властей.



Как передают зарубежные СМИ, злоумышленнику около двадцати лет. Он был госпитализирован с ранением. Информация о его состоянии официальными источниками не уточнялась.



Нападение может быть квалифицировано как террористическая атака. Правоохранители пояснили, что нападавший был вооружен неким предметом, но не уточнили, чем именно. В полиции полагают, что злоумышленник не имел сообщников.



Автор: Злата Богатова

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