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Минюст включил «Альянс врачей» в реестр иностранных агентов
15:42
Фото: mir24.tv
Министерство юстиции РФ объявило профсоюз "Альянс врачей" иностранным агентом.
Организацию уже внесли в соответствующий перечень, передает ТАСС со ссылкой на заявление представителей российского ведомства.
Минюст РФ принял решение о признании "Альянса врачей" некоммерческой организацией, которая выполняет функции иностранного агента. НКО, возглавляемая офтальмологом Анастасией Васильевой, внесена в соответствующий реестр, пояснили представители ведомства.
Решение было принято, согласно действующему законодательству РФ. В Министерстве юстиции отметили, что основанием для этого послужило установление фактов неоднократного получения финансирования из-за рубежа. Кроме иностранной денежной поддержки выявлены и случаи, квалифицированные как попытки осуществлять политическую деятельность.
"Альянс врачей" появился летом 2018 года. Руководителя этой организации Анастасию Васильеву ранее поместили под домашний арест. Она оказалась в числе фигурантов уголовного дела, возбужденного после нарушения санитарных норм во время несанкционированных мероприятий 23 января в Москве. 25 февраля Мосгорсуд вынес решение о смягчении меры, наложив запрет на определенных действия.
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