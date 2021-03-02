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В Италии зафиксировали штамм коронавируса, устойчивый к вакцинам
04:19
Фото: vk.com
Первый на территории Италии случай инфицирования т.н. нигерийским штаммом COVID-19 зафиксирован в городе Брешиа.
Об этом рассказал председатель Итальянского общества вирусологов Арнальдо Карузо.
По словам Арнальдо Карузо, речь идет разновидности возбудителя, которая, предположительно, обладает устойчивостью к существующим вакцинам от COVID. Заявление специалиста цитирует агентство ANSA.
Глава Итальянского общества вирусологов и директор микробиологической лаборатории, подтвердив сведения о первом случае заражения в стране таким видом вируса, выразил в связи со случившимся озабоченность.
Ранее Washington Post сообщила о том, что японские власти направили в Китай просьбу о прекращении использования ректальных проверок COVID-19 в отношении их сограждан. Японцы, вынужденные проходить такого рода процедуры, испытывают "психологическую боль", писала американская газета со ссылкой на собственные источники.
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