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Рогозин прокомментировал хищение оборудования на космодроме Байконур


2.3.2021 17:19
Рогозин прокомментировал хищение оборудования на космодроме БайконурФото: kapital.kz

Украденное на Байконуре оборудование принадлежало Казахстану, заявил Дмитрий Рогозин, прокомментировав инцидент на космодроме.

Площадка, где произошло ЧП, сейчас готовится к утилизации, пояснил глава госкорпорации "Роскосмос".

Похищенные на Байконуре детали являлись устаревшими, их  уже достаточно давно не применяли по назначению, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ). Площадку, с которой пропали элементы с драгметаллами, перестали использовать много лет назад.

Отмечается, что площадка No 110 Стартового комплекса РН "Энергия" входит в число объектов, которые ранее были  законсервированы. По данным ЦЭНКИ, все находящиеся там агрегаты и системы в прошлом разукомплектовали, период их эксплуатации истек еще на рубеже веков.

Злоумышленники, проникшие на территорию космодрома Байконур, вынесли оттуда детали, в состав которых входят драгоценные редкоземельные металлы. Руководитель службы охраны АО "ЦЭНКИ" - "Космический центр "Южный" уже подал соответствующее заявление в правоохранительные органы.

По факту случившегося возбудил уголовное дело, обстоятельства ЧП выясняются.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 104

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