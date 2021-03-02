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В Петербурге выясняют обстоятельства смерти мужчины в отделе полиции


2.3.2021 05:07
В Петербурге выясняют обстоятельства смерти мужчины в отделе полицииФото: tobolsk.info

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга приступили к проверке по факту смерти 29-летнего Алексея К., передают российские СМИ.

Мужчина несколько дней назад умер в 75-м отделе полиции УМВД по Невскому району Северной столицы.

Родственники петербуржца, скончавшегося на проспекте Большевиков, рассказали прессе о ссадинах и гематомах на его теле. Позднее стало известно о проверке, которую после смерти молодого мужчины проводят правоохранительные органы Петербурга.

По официальным данным, смерть мужчины не имеет каких-либо криминальных признаков. Как заявили представители полицейского главка по Петербургу и Ленобласти со ссылкой на заключение судмедэкспертов, молодой человек умер в результате сердечного приступа.

Мужчина был задержан за административное правонарушение 23 февраля. В полиции пояснили, что он управлял машиной, хотя ранее был лишен водительских прав. Петербуржца направили в спецпомещение, где ему предстояло ожидать суда.

В ночное время задержанному внезапно стало плохо. Он упал и потерял сознание, это подтверждают записи, сделанные камерами видеонаблюдения, отметили петербургские правоохранители. Полицейские сразу же вызвали скорую, однако к моменту прибытия медикам оставалось лишь констатировать смерть.

Автор: Злата Богатова

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