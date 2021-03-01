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В саратовском Вольске на улице найден мертвым пятилетний ребенок
1.3.2021 21:09
Фото: sledcom.ru
По факту гибели мальчика возбуждено уголовное дело, сообщают российские СМИ со ссылкой на региональное СУ СКР.
Малолетний ребенок был найден мертвым сегодня ранним утром.
Как указано в сообщении на официальном сайте СУ СКР по Саратовской области, мальчика обнаружили ранним утром возле магазина, расположенного на улице Краснооктябрьская. Обстоятельства случившегося выясняются в рамках уголовного дела.
По данным ведомства, сотрудники полиции совместно с представителями следственных органов приступили к работе по установлению причин гибели ребенка. В ближайшее время будет проведена проверка семьи, где воспитывался мальчик, а также деятельность органов профилактики.
Накануне стало известно о трагической гибели в Вольске двух братьев, шести и одиннадцати лет. Во время прогулки у Волги младший из мальчиков вышел на лед и провалился в воду. Поспешивший к нему на помощь старший брат также провалился в образовавшуюся трещину.
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