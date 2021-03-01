ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Пекине подготовили новый доклад о нарушениях прав человека в США
В Пекине подготовили новый доклад о нарушениях прав человека в США
В Словакии одобрили применение российской вакцины «Спутник V»
В Словакии одобрили применение российской вакцины «Спутник V»
В Москве задержаны водители, устроившие коллапс на Варшавском шоссе
В Москве задержаны водители, устроившие коллапс на Варшавском шоссе
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Белоруссии готовят документы на экстрадицию ТихановскойВ Белоруссии готовят документы на экстрадицию Тихановской
Голикова назвала примерные сроки формирования коллективного иммунитета к COVID-19Голикова назвала примерные сроки формирования коллективного иммунитета к COVID-19
В Словакии одобрили применение российской вакцины «Спутник V»В Словакии одобрили применение российской вакцины «Спутник V»
В саратовском Вольске на улице найден мертвым пятилетний ребенокВ саратовском Вольске на улице найден мертвым пятилетний ребенок
В Пекине подготовили новый доклад о нарушениях прав человека в СШАВ Пекине подготовили новый доклад о нарушениях прав человека в США

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.
Яблочный зефир своими рукамиЯблочный зефир своими руками
Остров Закинтос - мечты сбываются.Остров Закинтос - мечты сбываются.
Дружба дружбой, а табачок как?Дружба дружбой, а табачок как?
Прокурорские будни...Прокурорские будни...

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В саратовском Вольске на улице найден мертвым пятилетний ребенок


1.3.2021 21:09
В саратовском Вольске на улице найден мертвым пятилетний ребенокФото: sledcom.ru

По факту гибели мальчика возбуждено уголовное дело, сообщают российские СМИ со ссылкой на региональное СУ СКР.

Малолетний ребенок был найден мертвым сегодня ранним утром.

Как указано в сообщении на официальном сайте СУ СКР по Саратовской области, мальчика обнаружили ранним утром возле магазина, расположенного на улице Краснооктябрьская. Обстоятельства случившегося выясняются в рамках уголовного дела.

По данным ведомства, сотрудники полиции совместно с представителями следственных органов приступили к работе по установлению причин гибели ребенка. В ближайшее время будет проведена проверка семьи, где воспитывался мальчик, а также деятельность органов профилактики.

Накануне стало известно о трагической гибели в Вольске двух братьев, шести и одиннадцати лет. Во время прогулки у Волги младший из мальчиков вышел на лед и провалился в воду. Поспешивший к нему на помощь старший брат также провалился в образовавшуюся трещину.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Март 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
 31
        

Популярное

Зеленский подписал указ о «деоккупации» КрымаЗеленский подписал указ о «деоккупации» Крыма
Разведка США: Саудовский принц лично одобрил убийство ХашкаджиРазведка США: Саудовский принц лично одобрил убийство Хашкаджи
Французского акушера посадили на 12 лет за насилие над пациенткамиФранцузского акушера посадили на 12 лет за насилие над пациентками
В Коми спасают девочку, на которую напала стая собакВ Коми спасают девочку, на которую напала стая собак
Леди Гаге возвратили похищенных бульдоговЛеди Гаге возвратили похищенных бульдогов

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru