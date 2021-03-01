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Леопард-«крестница» Стивена Сигала чуть не погибла, попав в браконьерскую ловушку
1.3.2021 18:05
Фото: tigerstrail.ru
Самка дальневосточного леопарда Борте, хранителем которой в прошлом стал знаменитый актер Стивен Сигал, смогла выжить после серьезной травмы.
Ранее животное, оказавшееся на территории Китая, угодило в ловушку, оставленную браконьерами.
Судя по тому, что у Борте появились котята, она сумела восстановить здоровье. Об этом рассказали представители национального парка "Земля леопарда". Зоологи заметили самку с потомством, когда изучали записи фотоловушек.
Ранее леопард оказалась в Китае, власти которого продолжают бороться с браконьерами. Однако в лесных районах пока еще иногда встречаются капканы и петли для копытных, оставленные злоумышленниками. Вероятно, Борте могла попасть в одну из подобных ловушек, но смогла выбраться на волю.
Вскоре после этого специалисты "Земли леопарда", просматривая кадры, заметили огромный шрам на животе Борте. Зоологи опасались, что ранение может оказаться смертельным. К счастью, дикая кошка сумела восстановиться. Как свидетельствуют новые данные фотоловушек, установленных в нацпарке, у Борте появились двое котят. Потомство, как и мать, выглядит достаточно здоровыми.
"Земля леопарда" сотрудничает с китайской стороной. В частности, ведется деятельность по созданию первого в мире трансграничного резервата в целях охраны тигров и дальневосточных леопардов. Предполагается, что "Земля больших кошек" охватывать охраняемые природные территории России и Китая.
Осенью 2015 года американский киноактер, режиссер и продюсер Стивен Сигал выразил желание стать хранителем молодой самки леопарда. Животному, именовавшемуся тогда Leo 16F, дали имя Борте в честь первой жены Чингисхана.
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