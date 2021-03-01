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Леопард-«крестница» Стивена Сигала чуть не погибла, попав в браконьерскую ловушку


1.3.2021 18:05
Леопард-«крестница» Стивена Сигала чуть не погибла, попав в браконьерскую ловушкуФото: tigerstrail.ru

Самка дальневосточного леопарда Борте, хранителем которой в прошлом стал знаменитый актер Стивен Сигал, смогла выжить после серьезной травмы.

Ранее животное, оказавшееся на территории Китая, угодило в ловушку, оставленную браконьерами.

Судя по тому, что у Борте появились котята, она сумела восстановить здоровье. Об этом рассказали представители национального парка "Земля леопарда". Зоологи заметили самку с потомством, когда изучали записи фотоловушек.

Ранее леопард оказалась в Китае, власти которого продолжают бороться с браконьерами. Однако в лесных районах пока еще иногда встречаются капканы и петли для копытных, оставленные злоумышленниками. Вероятно, Борте могла попасть в одну из подобных ловушек, но смогла выбраться на волю.

Вскоре после этого специалисты "Земли леопарда", просматривая кадры, заметили огромный шрам на животе Борте. Зоологи опасались, что ранение может оказаться смертельным. К счастью, дикая кошка сумела восстановиться. Как свидетельствуют новые данные фотоловушек, установленных в нацпарке, у Борте появились двое котят. Потомство, как и мать, выглядит достаточно здоровыми.

"Земля леопарда" сотрудничает с китайской стороной. В частности, ведется деятельность по созданию первого в мире трансграничного резервата в целях охраны тигров и дальневосточных леопардов. Предполагается, что "Земля больших кошек" охватывать охраняемые природные территории России и Китая.

Осенью 2015 года американский киноактер, режиссер и продюсер Стивен Сигал выразил желание стать хранителем молодой самки леопарда. Животному, именовавшемуся тогда Leo 16F, дали имя Борте в честь первой жены Чингисхана.

Автор: Злата Богатова

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