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Экс-президент Франции Саркози получил реальный срок
16:45
Фото: livejournal.com
Во Франции сегодня огласили приговор по делу экс-главы государства Николя Саркози.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента в зале суда, бывшему президенту дали три года тюрьмы, в том числе, два — условно.
Суд признал бывшего французского президента виновным в коррупционных действиях и торговле влиянием. Николя Саркози стал первым лидером республики, который был приговорен к реальному сроку.
После того, как был оглашен вердикт, Саркози покинул здание суда, отказавшись давать какие-либо комментарии.
Саркози пытался подкупить сотрудника кассационного суда, было установлено в процессе расследования. По версии правоохранителей, экс-глава государства намеревался таким образом выведать сведения, касающиеся разбирательства по делу о нелегальном финансировании его президентской кампании. Речь шла о средствах, которые в 2007 году выделялись Лилиан Беттанкур - наследницей компании L'Oreal.
Саркози в обмен на необходимую ему информацию обещал пост в Монако. Основой обвинения стали записи телефонных бесед, которые бывший глава Франции вел по зарегистрированным под вымышленными именами телефонам. Прослушка разговоров была разрешена в рамках другого разбирательства, которое началось в 2013 году. Речь шла о вероятном участии ливийского лидера Муаммара Каддафи в финансировании предвыборной кампании Николя Саркози.
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