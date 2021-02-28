Новости шоу-бизнеса

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Купленную за $35 чашу выставят на торги за $500 тыс.


28.2.2021 23:10
Купленную за $35 чашу выставят на торги за $500 тыс.Фото: youtesla.ru

Небольших размеров пиала с цветочным рисунком, приобретенная на гаражной распродаже в Коннектикуте, оказалась редким артефактом.

Предмет, датированный XV веком, выставят на торги Sotheby's, передает CNN.

Организаторы аукциона рассчитывают выручить за чашу вплоть до $500 тысяч. Торги в Нью-Йорке пройдут 17 марта.

По мнению специалистов, выполненная в бело-голубых тонах чаша в прошлом могла использоваться при дворе императора династии Мин. Поверхность пиалы покрывают изображения лотосов, пионов, хризантем и цветков граната. Предположительно, чаша была создана в период с 1402 по 1424 год, когда у власти находился императора Юнлэ. В те времена фарфоровое производство достигло расцвета.

Представители аукционного дома не стали называть имя владельца, лишь отметив, что он не стал торговаться "из-за запрошенных $35". Обладатель раритета отправил его снимки специалистам, которые пришли к выводу, что речь идет об очень ценном предмете.

Организаторы торгов предварительно оценили пиалу диаметром чуть более 15 см в $300-500 тыс. Отмечается, что на текущий момент эксперты знают лишь о шести других подобных предметах.

Ранее в гараже американского пенсионера обнаружили картину стоимостью $15 млн. Творение выдающегося художника Джексона Поллока долгое время считалось утерянным. Полотно обнаружил друг пожилого жителя Аризоны, помогавший тому переезжать в дом престарелых.

Автор: Злата Богатова

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