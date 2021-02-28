ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Астрахани полуголый сын экс-депутата сбил двух человек
В Астрахани полуголый сын экс-депутата сбил двух человек
Задержаны подозреваемые в убийстве семьи под Нижним Новгородом
Задержаны подозреваемые в убийстве семьи под Нижним Новгородом
Экс-советница губернатора штата Нью-Йорк обвинила его в домогательствах
Экс-советница губернатора штата Нью-Йорк обвинила его в домогательствах
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Экс-президент Франции Саркози получил реальный срокЭкс-президент Франции Саркози получил реальный срок
Задержаны подозреваемые в убийстве семьи под Нижним НовгородомЗадержаны подозреваемые в убийстве семьи под Нижним Новгородом
В Вашингтоне отреагировали на отказ Тегерана от встречи по ядерной сделкеВ Вашингтоне отреагировали на отказ Тегерана от встречи по ядерной сделке
Премьер-министр Венгрии поставил китайскую прививку от COVID-19Премьер-министр Венгрии поставил китайскую прививку от COVID-19
В Москве задержаны водители, устроившие коллапс на Варшавском шоссеВ Москве задержаны водители, устроившие коллапс на Варшавском шоссе

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.
Яблочный зефир своими рукамиЯблочный зефир своими руками
Остров Закинтос - мечты сбываются.Остров Закинтос - мечты сбываются.
Дружба дружбой, а табачок как?Дружба дружбой, а табачок как?
Прокурорские будни...Прокурорские будни...

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Астрахани полуголый сын экс-депутата сбил двух человек


28.2.2021 22:03
В Астрахани полуголый сын экс-депутата сбил двух человекФото: vk.com

Автомобилем Toyota Camry, который сбил двух пешеходов в Астрахани, в момент ДТП управлял сын бывшего депутата областной думы.

По словам очевидцев, управлявший машиной молодой человек вел себя не совсем адекватно.

Отец предполагаемого виновника аварии в прошлом "был депутатом ЕР в пятом созыве", передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу местного губернатора.

Ранее в региональных СМИ появились сообщения об аварии, в которой пострадали три человека. Судя по записям регистратора, в иномарку, пропускавшую пешеходов, влетела Toyota. Автомобиль задней частью снес супругов, пытавшихся перейти дорогу.

В аварии также получил травмы водитель Hyundai Solaris, в который врезался автомобиль под управлением сына бывшего чиновника. Когда молодой человек после ДТП покинул машину, выяснилось, что на нем лишь куртка. Несмотря на отсутствующее нижнее белье, он пытался убежать, но был остановлен прохожими и подоспевшими полицейскими.

Как рассказали невольные очевидцы аварии и последующих событий, водитель выглядел неадекватным. При этом от него не исходил запах спиртного.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Март 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
 31
        

Популярное

В Петербурге вновь затушили пламя Вечного огняВ Петербурге вновь затушили пламя Вечного огня
В Коми спасают девочку, на которую напала стая собакВ Коми спасают девочку, на которую напала стая собак
Разведка США: Саудовский принц лично одобрил убийство ХашкаджиРазведка США: Саудовский принц лично одобрил убийство Хашкаджи
Байден: США исключают признание Крыма российскимБайден: США исключают признание Крыма российским
Байдена и Гейтса обвинили в создании снежной бури в ТехасеБайдена и Гейтса обвинили в создании снежной бури в Техасе

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru