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В Астрахани полуголый сын экс-депутата сбил двух человек
28.2.2021 22:03
Фото: vk.com
Автомобилем Toyota Camry, который сбил двух пешеходов в Астрахани, в момент ДТП управлял сын бывшего депутата областной думы.
По словам очевидцев, управлявший машиной молодой человек вел себя не совсем адекватно.
Отец предполагаемого виновника аварии в прошлом "был депутатом ЕР в пятом созыве", передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу местного губернатора.
Ранее в региональных СМИ появились сообщения об аварии, в которой пострадали три человека. Судя по записям регистратора, в иномарку, пропускавшую пешеходов, влетела Toyota. Автомобиль задней частью снес супругов, пытавшихся перейти дорогу.
В аварии также получил травмы водитель Hyundai Solaris, в который врезался автомобиль под управлением сына бывшего чиновника. Когда молодой человек после ДТП покинул машину, выяснилось, что на нем лишь куртка. Несмотря на отсутствующее нижнее белье, он пытался убежать, но был остановлен прохожими и подоспевшими полицейскими.
Как рассказали невольные очевидцы аварии и последующих событий, водитель выглядел неадекватным. При этом от него не исходил запах спиртного.
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