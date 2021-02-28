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На Сахалине спасли 26 рыбаков


28.2.2021 19:01
На Сахалине спасли 26 рыбаковФото: rtr-vesti.ru

В заливе Мордвинова Корсаковского района Сахалина успешно завершено операция по вызволению двадцати шести рыбаков, которые отрезаны от берега.

О проведенных мероприятиях рассказывает пресс-служба регионального главка МЧС.

В ведомстве пояснили, что все рыбаки-любители были доставлены спасателями на берег уже к 12:00 по местному времени. Сотрудники МЧС при этом провели дополнительное обследование ледового поля. Других рыбаков в опасной зоне обнаружено не было.

ЧП случилось ранним утром воскресенья, 28 февраля, неподалеку от населенного пункта Мальково. На расстоянии около четырех километров от берега из-за отжимного ветра на льду залива там появилась трещина.

Первоначально размеры трещины составляли лишь около 30 см, однако ширина постепенно росла. В результате рыбаки оказались отрезаны от берега, им пришлось обратиться за помощью к спасателям.

По данным МЧС, в вызволении рыбаков участвовал отряд спасателей и сотрудников ГИМС общей численностью двенадцать человек. Привлекалось семь единиц наземной и водной техники.

Автор: Злата Богатова

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