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В Ташкенте при пожаре в кафе погибли пять человек
28.2.2021 18:36
Фото: sputniknews-uz.com
Правоохранительные органы столицы Узбекистана выясняют обстоятельства ЧП, случившегося в минувшую субботу, 27 февраля.
В результате пожара в кафе погибли пять человек.
Жертвами происшествия стали не менее пяти человек, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Главного управления внутренних дел Ташкента. Количество пострадавших устанавливается.
Сведений о том, из-за чего могло начаться возгорание, из официальных источников пока не поступало. На месте сгоревшего кафе остаются сотрудники экстренных служб, пишут местные СМИ.
Специалисты приступили к работе по выяснению причин и всех обстоятельств трагического инцидента. Как стало известно, в числе основных версий, которые сейчас рассматривают правоохранительные органы, умышленный поджог.
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