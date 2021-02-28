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В Мексике 11 человек стали жертвами нападения неизвестных


28.2.2021 16:16
В Мексике 11 человек стали жертвами нападения неизвестныхФото: futurity.org

Массовое убийство произошло в мексиканском штате Халиско, передают зарубежные СМИ со ссылкой на заявление местной прокуратуры.

По предварительным данным, одиннадцать человек скончались от огнестрельных ранений после нападения неизвестных.

В больницу после инцидента были экстренно доставлены женщина и ребенок, также получившие ранения в результате стрельбы. Информации о состоянии пострадавших пока нет.

Правоохранительные органы информируют, что тела десяти мужчин нашли на улице. Позднее в одном из близлежащих домов обнаружили погибшего подростка.

Установлено, что группа злоумышленников передвигалась на трех автомобилях. Со слов очевидцев, неизвестные были вооружены винтовками. Они подъехали к месту, где компания распивала алкогольные напитки, собравшись на обочине дороги. Открыв по ним огонь, преступники быстро скрылись.

Местная прокуратура взяла расследование этого преступления под свой контроль. Сведений о мотивах нападавших пока нет, обстоятельства случившегося выясняются. Известно также, что в полицейской операции, которая проводится сейчас на территории штата, задействованы несколько вертолетов.

Автор: Злата Богатова

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