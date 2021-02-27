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Житель Воронежа нашел мертвыми жену и двух детей


27.2.2021 21:08
Житель Воронежа нашел мертвыми жену и двух детейФото: v-moldove.ru

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту гибели местной жительницы и двух ее детей, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Воронежской области.

Тела обнаружил муж скончавшейся женщины, пояснили в ведомстве.

По итогам предварительной проверки уголовное дело возбудили по п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц, малолетнего или иного лица, которые заведомо для виновного находились в беспомощном состоянии"). Областная прокуратура взяла под контроль ход расследования.

ЧП случилось накануне вечером, 26 февраля, в Советском районе Воронежа. Возвратившись домой, местный житель обнаружил тело 43-летней супруги и двух детей - 22-летней дочери и восьмилетнего сына. По данным властей, в прошлом семья не попадала в поле зрения полиции, на каких-либо профилактических учетах не состояла. Сейчас районная прокуратура проверяет работу органов системы профилактики.

В пресс-службе регионального СУ СКР пояснили, что 22-летняя девушка скончалась от ножевых ранений, которые, предположительно, нанесла ей собственная мать. Расправившись с дочерью, женщина задушила сына, а потом свела счеты с жизнью. Сведений о том, что могло стать причиной чудовищного происшествия, из официальных источников пока не поступало.

Автор: Злата Богатова

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