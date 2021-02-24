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Российские дипломаты покинули КНДР, толкая дрезину
21:44
Фото: vk.com
Сотрудникам российского посольства в КНДР пришлось возвращаться на родину с использованием самодельной дрезины.
Кадры, на которых запечатлено это необычное путешествие, появились в Telegram-канале МИД РФ.
Российским дипломатам пришлось преодолевать часть пути на самодельной дрезине из-за приостановленного железнодорожного сообщения. В связи с тем, что обычные поезда не ходят из-за продолжающейся пандемии коронавируса, представители посольства и их родственники были вынуждены толкать свое средство передвижения.
Как информирует МИД РФ, восемь дипломатов и их родственников вернались в Россию сегодня, 25 февраля. В сообщении указано, что более тридцати часов они проехали в поезде, затем еще около двух часов - в автобусе. Наиболее сложным оказался для них самый "ответственный участок маршрута".
Чтобы перейти на территорию РФ, потребовалось заранее изготовить специальную тележку и установить ее на рельсы. После этого на ней разместили багаж и усадили детей. Единственным мужчиной среди возвращающихся домой россиян оказался третий секретарь посольства РФ Владислав Сорокин. Ему и пришлось стать основным "двигателем" несамоходной дрезины. Вместе с Сорокиным в Россию вернулась его трехлетняя дочка Варя, указано в сообщении.
Отмечается, что дипломатам пришлось преодолеть на дрезине больше километра. В частности, конструкция прошла по железной дороге через мост на реке Туманная.
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