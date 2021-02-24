ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Испании снесли последний памятник Франко
В Испании снесли последний памятник Франко
В Индии признают погибшими более 130 человек, пропавших при сходе ледника
В Индии признают погибшими более 130 человек, пропавших при сходе ледника
Россиянина признали виновным в госизмене
Россиянина признали виновным в госизмене
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Российские дипломаты покинули КНДР, толкая дрезинуРоссийские дипломаты покинули КНДР, толкая дрезину
В голосовании за выбор памятника на Лубянке поучаствовали более 100 тыс. жителей МосквыВ голосовании за выбор памятника на Лубянке поучаствовали более 100 тыс. жителей Москвы
Предельную отпускную цену на «Спутник V» снизили вдвоеПредельную отпускную цену на «Спутник V» снизили вдвое
Россиянина признали виновным в госизменеРоссиянина признали виновным в госизмене
В Армении снят с поста военачальник, критиковавший ПашинянаВ Армении снят с поста военачальник, критиковавший Пашиняна

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.
Яблочный зефир своими рукамиЯблочный зефир своими руками
Остров Закинтос - мечты сбываются.Остров Закинтос - мечты сбываются.
Дружба дружбой, а табачок как?Дружба дружбой, а табачок как?
Прокурорские будни...Прокурорские будни...

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Российские дипломаты покинули КНДР, толкая дрезину


21:44
Российские дипломаты покинули КНДР, толкая дрезинуФото: vk.com

Сотрудникам российского посольства в КНДР пришлось возвращаться на родину с использованием самодельной дрезины.

Кадры, на которых запечатлено это необычное путешествие, появились в Telegram-канале МИД РФ.

Российским дипломатам пришлось преодолевать часть пути на самодельной дрезине из-за приостановленного железнодорожного сообщения. В связи с тем, что обычные поезда не ходят из-за продолжающейся пандемии коронавируса, представители посольства и их родственники были вынуждены толкать свое средство передвижения.

Как информирует МИД РФ, восемь дипломатов и их родственников вернались в Россию сегодня, 25 февраля. В сообщении указано, что более тридцати часов они проехали в поезде, затем еще около двух часов - в автобусе. Наиболее сложным оказался для них самый "ответственный участок маршрута".

Чтобы перейти на территорию РФ, потребовалось заранее изготовить специальную тележку и установить ее на рельсы. После этого на ней разместили багаж и усадили детей. Единственным мужчиной среди возвращающихся домой россиян оказался третий секретарь посольства РФ Владислав Сорокин. Ему и пришлось стать основным "двигателем" несамоходной дрезины. Вместе с Сорокиным в Россию вернулась его трехлетняя дочка Варя, указано в сообщении.

Отмечается, что дипломатам пришлось преодолеть на дрезине больше километра. В частности, конструкция прошла по железной дороге через мост на реке Туманная.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Февраль 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28

Популярное

В Москве задержана гендиректор ТГК-2В Москве задержана гендиректор ТГК-2
Российские дипломаты покинули КНДР, толкая дрезинуРоссийские дипломаты покинули КНДР, толкая дрезину
Депардье предъявили обвинение в изнасилованииДепардье предъявили обвинение в изнасиловании
После инцидента в Колорадо Boeing советует не использовать лайнеры серии 777После инцидента в Колорадо Boeing советует не использовать лайнеры серии 777
МЧС сообщает о повторном перекрытии движения по Крымскому мостуМЧС сообщает о повторном перекрытии движения по Крымскому мосту

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru