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МИД: России необходимо ограничить использование доллара


24.2.2021 20:20
МИД: России необходимо ограничить использование доллараФото: vk.com

России следует в срочном порядке до минимума сократить использование доллара, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Представитель дипломатического ведомства говорил на эту тему в интервью Bloomberg.

По словам Сергея Рябкова, следует устранить зависимость России от "ядовитого" доллара. Представитель отечественного внешнеполитического ведомства пояснил, что это необходимо сделать в связи с угрозами санкций со стороны администрации нового президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

Рябков назвал американскую валюту "источником постоянных враждебных действий", говоря о вероятном введении новых ограничительных мер со стороны Вашингтона. По словам замглавы МИД РФ, следует отгородиться "от финансовой и экономической системы США", уменьшив до минимума "роль доллара в любых операциях".

Представитель дипломатического министерства напомнил, что в последнее время американское руководство объявило значительное количество санкций, которые распространялись на российские государственные корпорации и банки, организации нефтегазового сектора, а также высших должностных лиц и предпринимателей. По мнению Рябкова, в Вашингтоне могут ввести еще более жесткие ограничительные меры.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 128

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