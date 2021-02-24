Армию России назвали одной из мощнейших в мире

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24.2.2021 10:07

Фото: vk.com



Российская армия заняла второе место в мировом рейтинге, который был подготовлен американским журналом The National Interest.



При составлении списка эксперты учитывали свыше пятидесяти факторов.



Места в рейтинге распределялись не только по уровню военной мощи, но и размеру оборонного бюджета, логистическим критериям и географическому положению. В результате оценивались и сравнительно небольшие государства, которые являются более технологически продвинутыми в сравнении с большими по территории, но менее развитыми странами.



Возглавила список, составленный The National Interest, американская армия. Соединенные Штаты имеют возможность выделять огромные средства на оборону, обладают обширной инфраструктурой и значительной численностью войск. Страна была отмечена как лидер в сфере военной авиации и по количеству действующих авианосцев.



Россия, занявшая второе место, сумела восстановить свой военный потенциал после постсоветского кризиса. Составители списка подчеркнули, что страна продолжает успешно реализовывать многочисленные проекты, связанные с модернизацией Военно-воздушных сил и Военно-морского флота.



В комментарии к рейтингу также указывается, что на вооружении армии РФ имеются подлодки нового поколения, оснащенные крылатыми и стратегическими ракетами. Россия сейчас превосходит Соединенные Штаты по всем категориям наземных вооружений, за исключением бронеавтомобилей.



Тройку лидеров замкнул Китай, пока еще ощутимо отстающий от России и США. Вместе с тем, от КНР можно ожидать взрывного роста за достаточно короткое время, полагают эксперты. Следом идет Индия, военная мощь которой связана с огромными трудовыми ресурсами. При этом у страны имеется довольно большой, хотя и отчасти устаревший парк танков. Пятое место рейтинга заняла Япония, остающаяся среди лидеров в ряде категорий ВМС.



Автор: Злата Богатова

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