|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Армию России назвали одной из мощнейших в мире
24.2.2021 10:07
Фото: vk.com
Российская армия заняла второе место в мировом рейтинге, который был подготовлен американским журналом The National Interest.
При составлении списка эксперты учитывали свыше пятидесяти факторов.
Места в рейтинге распределялись не только по уровню военной мощи, но и размеру оборонного бюджета, логистическим критериям и географическому положению. В результате оценивались и сравнительно небольшие государства, которые являются более технологически продвинутыми в сравнении с большими по территории, но менее развитыми странами.
Возглавила список, составленный The National Interest, американская армия. Соединенные Штаты имеют возможность выделять огромные средства на оборону, обладают обширной инфраструктурой и значительной численностью войск. Страна была отмечена как лидер в сфере военной авиации и по количеству действующих авианосцев.
Россия, занявшая второе место, сумела восстановить свой военный потенциал после постсоветского кризиса. Составители списка подчеркнули, что страна продолжает успешно реализовывать многочисленные проекты, связанные с модернизацией Военно-воздушных сил и Военно-морского флота.
В комментарии к рейтингу также указывается, что на вооружении армии РФ имеются подлодки нового поколения, оснащенные крылатыми и стратегическими ракетами. Россия сейчас превосходит Соединенные Штаты по всем категориям наземных вооружений, за исключением бронеавтомобилей.
Тройку лидеров замкнул Китай, пока еще ощутимо отстающий от России и США. Вместе с тем, от КНР можно ожидать взрывного роста за достаточно короткое время, полагают эксперты. Следом идет Индия, военная мощь которой связана с огромными трудовыми ресурсами. При этом у страны имеется довольно большой, хотя и отчасти устаревший парк танков. Пятое место рейтинга заняла Япония, остающаяся среди лидеров в ряде категорий ВМС.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|