Новости шоу-бизнеса

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СМИ: в Катаре во время подготовки к ЧМ погибли 6,5 тыс. мигрантов


23.2.2021 21:52
СМИ: в Катаре во время подготовки к ЧМ погибли 6,5 тыс. мигрантовФото: nepal24hours.com

За период подготовки к чемпионату мира по футболу, который пройдет на территории Катара в 2022 году, в этой стране скончались уже около 6,5 тыс. мигрантов, задействованных на строительстве.

Речь идет о людях, возводивших стадионы и объекты инфраструктуры, передает британская газета The Guardian.

Наибольшее количество умерших прибыли в страну из Индии - скончались около 2,7 тыс. граждан этого государства. Кроме того, зафиксировано более полутора тысяч смертей представителей Непала. В Катаре также умерли порядка тысячи рабочих из Бангладеш, около восьмисот - из Пакистана и более пятисот - из Шри-Ланки.

Издание поясняет, что сведения были получены от посольств в Катаре пяти стран, граждане которых трудились на местных стройках. Каких-либо официальных подтверждений информации о том, что все умершие были задействованы в подготовке к чемпионату мира. Однако известно, что в течение последнего десятилетия наибольшее количество мигрантов приезжали в Катар именно для того, чтобы трудиться на такого рода объектах.

Чемпионат мира по футболу запланирован на период с 21 ноября по 18 декабря следующего года. В Катаре уже успели открыть пять стадионов, на которых будут проходить игры. Предполагается, что матчи мундиаля примут в общей сложности восемь арен.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 106

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