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Женская сеть myJulia.ru
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В Египте умерла впавшая в кому россиянка
23.2.2021 12:13
Фото: thenews.com.pk
Гражданка России, которой не удалось покинуть египетскую Хургаду в связи с пандемией коронавируса, умерла в больнице.
Родственники женщины сейчас решают вопрос о возвращении ее тела в РФ, передает портал E1.
Жительница Екатеринбурга отправилась в Египет отдохнуть в прошлом году. Женщина находилась в Хургаде в компании своего жениха, являющегося британским подданным. Предполагалось, что 41-летняя россиянка возвратится домой в минувшем декабре, однако из-за пандемии коронавируса были закрыты границы.
Вскоре после того, как екатеринбурженка застряла на египетском курорте, она попала в больницу с инсультом. В ходе последующего обследования у пациентки диагностировали опухоль головного мозга. Кроме того, у женщины развился медикаментозный цирроз печени, затем она впала в кому.
Несмотря на все усилия египетских специалистов, россиянка скончалась в больнице в ночь на 22 февраля. Ранее родственники предпринимали усилия, чтобы доставить женщину на лечение в Россию. Теперь брат пытается организовать возвращение ее тела.
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