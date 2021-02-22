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Распалась группа Daft Punk


22.2.2021 22:11
Daft Punk Фото: hypefresh.co
Daft Punk

Участники одной из наиболее известных французских групп электронной музыки Daft Punk объявили о прекращении своей деятельности в прежнем составе.

Соответствующее видео появилось на хостинге Youtube.

Участники Daft Punk сообщили о распаде своего коллектива в видео, получившем название Epilogue. Материал был опубликован в Youtube-канале группы. Информации о причинах такого решения нет.

На официальном сайте группы появился семиминутный ролик, в котором демонстрируются даты – год создания дуэта и текущий день. Клип, посвященный завершению работы коллектива, оканчивается изображением заката.

Сведения о распаде Daft Punk подтвердила продюсер дуэта, отказавшись от каких-либо уточняющих комментариев, передают зарубежные СМИ.

Группа Daft Punk появилась в 1993 году, ее создали Тома Бангальтер и Ги-Мануэль де Омем-Кристо. Французским музыкантам на протяжении многих лет удавалось очень удачно сочетать в своем творчестве элементы диско, синти-попа, хауса, электро. Группа успела выпустить четыре студийных альбома и семь раз становилась лауреатом "Грэмми".

Автор: Злата Богатова

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