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Женская сеть myJulia.ru
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Яровая предлагает приравнять клевету на ветеранов к реабилитации нацизма
15:04
Фото: cdnvideo.ru
Представители "Единой России" предлагают расценивать клевету в отношении ветеранов ВОВ как один из видов реабилитации нацизма.
Как передают российские СМИ, группа депутатов уже подготовила соответствующие поправки к действующему законодательству.
К внесению в нижнюю палату парламента подготовлены поправки, согласно которым публично распространяемую клевету в отношении ветеранов предлагается считать попыткой реабилитации нацизма. Инициативную группу, выступившую с таким предложением, возглавила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
Предлагаемые поправки подразумевают установление уголовной ответственности для лиц, унижающих честь и достоинство ветеранов, оскорбляющих память защитников Отечества, приводит слова Яровой пресс-служба партии.
По словам председателя Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна, входящего в число соавторов этого законопроекта, предлагается внести изменения в ст. 354.1 УК РФ о реабилитации нацизма и ст. 13.15 КоАП РФ о злоупотреблении свободой массовой информации.
Напомним, 20 февраля в Москве был вынесен приговор Алексею Навальному, который обвинялся в клевете на ветерана ВОВ Игната Артеменко. Суд признал оппозиционера виновным и оштрафовал на 850 тыс. рублей. По мнению прокурора, вынесенный вердикт был слишком мягким.
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