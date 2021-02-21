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Яровая предлагает приравнять клевету на ветеранов к реабилитации нацизма


15:04
Яровая предлагает приравнять клевету на ветеранов к реабилитации нацизмаФото: cdnvideo.ru

Представители "Единой России" предлагают расценивать клевету в отношении ветеранов ВОВ как один из видов реабилитации нацизма.

Как передают российские СМИ, группа депутатов уже подготовила соответствующие поправки к действующему законодательству.

К внесению в нижнюю палату парламента подготовлены поправки, согласно которым публично распространяемую клевету в отношении ветеранов предлагается считать попыткой реабилитации нацизма. Инициативную группу, выступившую с таким предложением, возглавила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Предлагаемые поправки подразумевают установление уголовной ответственности для лиц, унижающих честь и достоинство ветеранов, оскорбляющих память защитников Отечества, приводит слова Яровой пресс-служба партии.

По словам председателя Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна, входящего в число соавторов этого законопроекта, предлагается внести изменения в ст. 354.1 УК РФ о реабилитации нацизма и ст. 13.15 КоАП РФ о злоупотреблении свободой массовой информации.

Напомним, 20 февраля в Москве был вынесен приговор Алексею Навальному, который обвинялся в клевете на ветерана ВОВ Игната Артеменко. Суд признал оппозиционера виновным и оштрафовал на 850 тыс. рублей. По мнению прокурора, вынесенный вердикт был слишком мягким.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 124

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