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Москвичку подозревают в убийстве детей


21.2.2021 18:23
Москвичку подозревают в убийстве детейФото: primgazeta.ru

К гибели детей, тела которых были найдены накануне вечером на северо-востоке Москвы, может быть причастна их мать.

Трагедия произошла в квартире одного из жилых домов по Ясному проезду.

О случившемся рассказала официальный представитель столичного главка СКР Юлия Иванова. По ее словам, жительница Москвы совершила убийство собственных детей вечером 20 февраля. Затем женщина пыталась нанести ранения себе, но прибывшие медики успели оказать ей помощь.

По факту гибели брата и сестры, трех и одиннадцати лет, следственные органы возбудили уголовное дело. Обстоятельства происшествия выясняют специалисты. Расследование взял под личный контроль начальник ГСУ СКР Андрей Стрижов, отметила представительница ведомства.

Подозреваемая уже начала давать признательные показания. Сейчас она находится в больнице. Когда врачам удастся стабилизировать ее состояние, будет решаться вопрос об избрании меры пресечения.

В ряде СМИ появились сообщения о том, что дети погибли незадолго до возвращения отца с работы. Как пояснил мужчина, вернувшись домой, он думал, что его супруга, дочь и сын спят - свет в квартире не был зажжен. Вскоре после этого раздался звонок: приехала скорая, вызванная женщиной. К тому времени дети уже не подавали признаков жизни.

Автор: Злата Богатова

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